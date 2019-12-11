Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
EMTİA PİYASALARI - Ticaret gelişmeleriyle altın fiyatları yatay
Altın fiyatları, ABD’nin, ticaret anlaşmazlıklarının çözümü için bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Çin’e uygulayacağı gümrük tarifeleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatay hareket ediyor. Petrol...
EKONOMİ 11.12.2019, 17:29
Altın fiyatları, ABD’nin, ticaret anlaşmazlıklarının çözümü için bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Çin’e uygulayacağı gümrük tarifeleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatay hareket ediyor.
Petrol fiyatları ise ABD’nin ham petrol stoklarının azalmasıyla düşüşe geçti.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 düşüşle 63.91 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.51 düşüşle 58.94 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında
- gümüş, yüzde 0.26 artışla 16.655 dolardan,
- altın, yüzde 0.24 artışla 1,471.50 dolardan,
- bakır, yüzde 1.08 artışla 2.7955 dolardan,
- platin, yüzde 0.69 artışla 929.00 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.72 artışla 1,882.60 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,853 liraya yükseldi.
Petrol fiyatları ise ABD’nin ham petrol stoklarının azalmasıyla düşüşe geçti.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 düşüşle 63.91 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.51 düşüşle 58.94 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında
- gümüş, yüzde 0.26 artışla 16.655 dolardan,
- altın, yüzde 0.24 artışla 1,471.50 dolardan,
- bakır, yüzde 1.08 artışla 2.7955 dolardan,
- platin, yüzde 0.69 artışla 929.00 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.72 artışla 1,882.60 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,853 liraya yükseldi.
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:12
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9