EMTİA PİYASALARI - Ticaret gelişmeleriyle altın fiyatları yatay

Altın fiyatları, ABD’nin, ticaret anlaşmazlıklarının çözümü için bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Çin’e uygulayacağı gümrük tarifeleri ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatay hareket ediyor.

Petrol fiyatları ise ABD’nin ham petrol stoklarının azalmasıyla düşüşe geçti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 düşüşle 63.91 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.51 düşüşle 58.94 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında

- gümüş, yüzde 0.26 artışla 16.655 dolardan,

- altın, yüzde 0.24 artışla 1,471.50 dolardan,

- bakır, yüzde 1.08 artışla 2.7955 dolardan,

- platin, yüzde 0.69 artışla 929.00 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.72 artışla 1,882.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,853 liraya yükseldi.