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EMTİA PİYASALARI – Tarihi zirve sonrası petrol fiyatları yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Haziran () – ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında gerçekleşen tek günlük zirvede Kore Yarımadasında nükleer silahsızlanma yolunda atılan adımlar etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Türkiye'nin...

EMTİA PİYASALARI – Tarihi zirve sonrası petrol fiyatları yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Haziran () – ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasında gerçekleşen tek günlük zirvede Kore Yarımadasında nükleer silahsızlanma yolunda atılan adımlar etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.44 artışla varil başına 76.80 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.54 artışla 66.46 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda metaller ise güçlenen dolar karşısında düştü.
Gümüş yüzde 0.40 düşüşle 16.885 dolardan, altın yüzde 0.15 düşüşle 1,301.2 dolardan, bakır yüzde 0.20 artışla 3.2635 dolardan, platin yüzde 0.11 düşüşle 905.8 dolardan, paladyum yüzde 0.17 düşüşle 1014.8 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 188 liraya, çeyrek altın 308 liraya, Cumhuriyet altını da 1,261 liraya döndü.

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