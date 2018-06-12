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EMTİA PİYASALARI – Tarihi zirve sonrası petrol fiyatları yükselişte (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Haziran () – ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zirvesinde Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma yolunda atılan adımlara ilişkin, Trump’ın “Çok yol kat ettik”...

EMTİA PİYASALARI – Tarihi zirve sonrası petrol fiyatları yükselişte (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul 12 Haziran () – ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zirvesinde Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma yolunda atılan adımlara ilişkin, Trump’ın “Çok yol kat ettik” ve “Kim çok olumluydu” yorumlarının etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.
Singapur’da gerçekleştirilen zirvenin yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları da petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.
OPEC’in kısıtlama kararına rağmen, Rusya’nın petrol üretimini günlük 11 milyon varilden 11.1 milyon varile çıkarması, ABD'nin son iki yıl içinde üretimini yüzde 30 dolayında artırması ve Suudi Arabistan’ın Mayıs ayında günlük öğretimini 10 milyon varilin üzerine çıkarması, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlayan etkenler arasında sayılıyor.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.60 artışla varil başına 76.92 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.54 artışla 66.46 dolardan işlem görüyor.

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