EMTİA PİYASALARI – Suudi petrol üretiminde görülen düşüş petrol fiyatlarını yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Ağustos () – Suudi Arabistan’ın Haziran ayına günlük 200 bin varil gerileyerek günlük 10.29 milyon varile düşmesi petrol fiyatlarını yükseltti.

Energy Aspects Petrol Analizleri Direktörü Amrita Sen, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlarla küresel petrol fiyatlarının 80 dolara yaklaştığını ve yıl sonuna 90 doları geçebileceğini söyledi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.90 artışla varil başına 73.87 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.20 artışla 69.31 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları spekülatif satışlar etkisiyle düştü.

Gümüş yüzde 0.82 düşüşle 15.335 dolardan, altın yüzde 0.46 düşüşle 1,1217.6 dolardan, bakır yüzde 1.30 düşüşle 2.7275 dolardan, platin yüzde 1.24 düşüşle 826.4 dolardan, paladyum yüzde 0.90 düşüşle 899.8 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 201 liraya, çeyrek altın 328 liraya, Cumhuriyet altını da 1,333 liraya döndü.