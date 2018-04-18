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EMTİA PİYASALARI - Suudi Arabistan'ın 100 dolar hedefi petrolü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () – Suudi Arabistan’ın Brent petrolde varil başına 100 dolar fiyat hedeflemesi petrol fiyatlarını yükseltti. ABD hafif petrolü fiyatları da üç yıldan bu yana ilk kez 68 dolar sınırına dayanırken, Brent...

EMTİA PİYASALARI - Suudi Arabistan'ın 100 dolar hedefi petrolü yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () – Suudi Arabistan’ın Brent petrolde varil başına 100 dolar fiyat hedeflemesi petrol fiyatlarını yükseltti. ABD hafif petrolü fiyatları da üç yıldan bu yana ilk kez 68 dolar sınırına dayanırken, Brent 72 doları aştı.
Dolar endeksi günlük yüzde 0.02 düşüşle 89.497 puana çekildi.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- altın yüzde 0.5 artarak 1,356.3 dolardan,
- gümüş yüzde 2.61 artarak 17.225 dolardan,
- bakır yüzde 2.45 artarak 3.155 dolardan,
- platin yüzde 1.07 artarak 950.1 dolardan,
- paladyum yüzde 2.82 artarak 1033.35 dolardan işlem gördü.
Suriye operasyonu endişelerinin azalması petrol fiyatlarında görülen yükselişi yavaşlattı. Brent ham petrolünün varil fiyatı, Suudi Arabistan’ın varil başına 100 dolar hedefini duyurmasıyla, günlük yüzde 1.49 artarak 72.65 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 1.82 artarak 67.73 dolardan işlem gördü.

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