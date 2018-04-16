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EMTİA PİYASALARI – Suriye operasyonu metal fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Nisan () – Suriye ile ilgili ABD – Rusya arasındaki gerginliğin, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte gerçekleştirdiği operasyona bağlı sürmesi, metal fiyatlarını düşürdü. Dolar endeksi günlük yüzde...

EMTİA PİYASALARI – Suriye operasyonu metal fiyatlarını düşürdü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Nisan () – Suriye ile ilgili ABD – Rusya arasındaki gerginliğin, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte gerçekleştirdiği operasyona bağlı sürmesi, metal fiyatlarını düşürdü.
Dolar endeksi günlük yüzde 0.06 düşüşle 89 bin 750 puana çekildi.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- bakır yüzde 0.05 artarak 3.0725 dolardan,
- paladyum yüzde 0.15 artarak 982.4 dolardan,
- altın yüzde 0.14 düşerek 1,346 dolardan,
- gümüş yüzde 0.35 düşerek 16.6 dolardan,
- platin yüzde 0.3 düşerek 932.8 dolardan, işlem gördü.
Jeopolitik gerginlikler ve ABD’nin Suriye operasyonu petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.99 azalarak 71.86 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.85 azalarak 66.82 dolardan işlem gördü.

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