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EMTİA PİYASALARI – Suriye gerginliğiyle metal fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Nisan () – Suriye ile ilgili ABD – Rusya arasındaki gerginliğin devam etmesi metal fiyatlarında yükselişe neden oldu. Dolar endeksi günlük yüzde 0.04 artışla  89 bin 787 puana çıktı. Metal fiyatlarında...

EMTİA PİYASALARI – Suriye gerginliğiyle metal fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Nisan () – Suriye ile ilgili ABD – Rusya arasındaki gerginliğin devam etmesi metal fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Dolar endeksi günlük yüzde 0.04 artışla  89 bin 787 puana çıktı.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:
- altın yüzde 0.44 artarak  1347.5 dolardan,
- gümüş yüzde 0.98 artarak 16.635 dolardan,
- platin yüzde 0.04 artarak 935.2 dolardan,
- bakır yüzde 0.33 artarak 3.0735 dolardan ve
- paladyum yüzde 2.18 artarak 980.05 dolardan işlem gördü.
Jeopolitik gerginlikler devam ederken petrol fiyatların Temmuz ayından bu yana en yüksek artışa doğru yol alıyor. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.74 artarak 72.55 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.55 artarak 67.44 dolardan işlem gördü.

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