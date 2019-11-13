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EMTİA PİYASALARI - Petrolde düşüş sürüyor, altın yükseldi
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, yatırımcıların "güvenli limanı" altının fiyatları yükseliyor. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de...
EKONOMİ 13.11.2019, 17:37
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, yatırımcıların "güvenli limanı" altının fiyatları yükseliyor.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.89 düşüşle 61.51 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.63 düşüşle 56.44 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.98 artışla 16.85 dolardan,
- altın, yüzde 0.66 artışla 1,463.30 dolardan,
- bakır, yüzde 0.40 düşüşle 2.635 dolardan,
- platin, yüzde 0.23 artışla 871.90 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.10 artışla 1,671.80 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 442 liraya, Cumhuriyet altını da 1,828 liraya geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.89 düşüşle 61.51 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.63 düşüşle 56.44 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.98 artışla 16.85 dolardan,
- altın, yüzde 0.66 artışla 1,463.30 dolardan,
- bakır, yüzde 0.40 düşüşle 2.635 dolardan,
- platin, yüzde 0.23 artışla 871.90 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.10 artışla 1,671.80 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 442 liraya, Cumhuriyet altını da 1,828 liraya geriledi.
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