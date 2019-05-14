EMTİA PİYASALARI – Petrolde artış ticari gerilimlerle sınırlandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – Petrol fiyatlarındaki artış, ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlıkların oluşturduğu ticari gerginliklerle sınırlandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 200 milyar dolarlık Çin ürünü üzerinde uygulanacağını söylediği yüzde 25’lik ek gümrük vergileri, Cuma günü devreye girmişti. Söz konusu uygulamanın ardından Çin’den yapılan açıklamada 60 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yüzde 25’e yükseleceği duyuruldu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.30 artışla 70.36 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.25 artışla 61.14 dolardan işlem görüyor.

Altın ve diğer değerli metal fiyatları, ABD-Çin anlaşmazlığının oluşturduğu gerilimin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 14.775 dolardan,

- altın, yüzde 0.26 düşüşle 1,298.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.24 artışla 2.7255 dolardan,

- platin, yüzde 0.82 artışla 861.9 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.27 artışla 1,321.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 412 liraya, Cumhuriyet altını da 1,706 liraya döndü.