EMTİA PİYASALARI – Petrol yeniden 75 doların üstünde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Haziran () – ABD’nin petrol üretiminin üç milyon varil azalarak haftalık 430.6 milyon varile gerilemesi ve Libya’nın petrol üretiminde görülen düşüşün de etkisiyle, petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 22 Haziran Cuma günü Viyana’da gerçekleştireceği toplantı öncesinde, arttı.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.49 artışla varil başına 75.45 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.12 artışla 65.56 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları kayda değer bir değişim göstermezken, platin son iki yılın en düşük düzeyinde.

- gümüş yüzde 0.20 düşüşle 16.29 dolardan,

- altın yüzde 0.21 düşüşle 1,275.9 dolardan,

- bakır yüzde 0.39 düşüşle 3.035 dolardan,

- platin yüzde 0.01 düşüşle 864.8 dolardan,

- paladyum yüzde 0.25 artışla 962.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 194 liraya, çeyrek altın 317 liraya, Cumhuriyet altını da 1,302 liraya döndü.