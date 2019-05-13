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EMTİA PİYASALARI – Petrol yaptırımlar ve stok azalmasıyla yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Petrol fiyatları, stoklarda görülen azalış ve ABD’nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının, ABD ve Çin ticari görüşmelerindeki gerginliklerin küresel ekonomik büyümeyi...

EMTİA PİYASALARI – Petrol yaptırımlar ve stok azalmasıyla yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Petrol fiyatları, stoklarda görülen azalış ve ABD’nin İran ve Venezuela petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının, ABD ve Çin ticari görüşmelerindeki gerginliklerin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği endişelerine karşı ağır basmasıyla yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 200 milyar dolarlık Çin ürünü üzerinde uygulanacağını söylediği yüzde 25’lik ek gümrük vergileri, Cuma günü devreye girdi. Söz konusu ek gümrük vergilerine rağmen iki ülkeden yapılan açıklamalarda, ticari görüşmelerin devam edeceği belirtildi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.51 artışla 70.97 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.08 artışla 61.71 dolardan işlem görüyor.
Altın ve diğer değerli metal fiyatları, ABD-Çin gerilimlerinin ardından piyasada oluşan belirsizlikle düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.74 düşüşle 14.68 dolardan,
- altın, yüzde 0.27 düşüşle 1,283.9 dolardan,
- bakır, yüzde 1.06 düşüşle 2.745 dolardan,
- platin, yüzde 1.56 düşüşle 852.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.30 düşüşle 1,333.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 249 liraya, çeyrek altın 407 liraya, Cumhuriyet altını da 1,685 liraya döndü.

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