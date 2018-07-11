EMTİA PİYASALARI – Petrol sert düştü, metaller de düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Temmuz () – Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulayacağı ek gümrük vergileri haberleri ve Libya’nın yeni petrol ihracat terminali açacağı haberleriyle sert düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD’de petrol stoklarındaki önemli azalmaya karşın sürüyor.

Batı Teksas hafif petrolü, düne göre yüzde 1.19 düşüşle 73.23 dolara çekildi. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, günlük yüzde 2.19 düşüşle 77.13 dolar düzeyine geriledi.

Altın fiyatları son altı ayın en düşük düzeyine yakın hareket ediyor.

- gümüş yüzde 0.91 düşüşle 15.94 dolardan,

- altın yüzde 0.37 düşüşle 1,250.60 dolardan,

- bakır yüzde 3.73 düşüşle 2.7335 dolardan,

- platin yüzde 1.09 düşüşle 837.00 dolardan,

- paladyum yüzde 0.58 düşüşle 932 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 189 liraya, çeyrek altın 302 liraya, Cumhuriyet altını da 1,260 liraya döndü.