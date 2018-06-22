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EMTİA PİYASALARI – Petrol OPEC toplantısı öncesi yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) bugün Viyana’da gerçekleştireceği toplantı ile ilgili belirsizlikler ve ticaret savaşı endişeleri petrol fiyatlarında yönün...

EMTİA PİYASALARI – Petrol OPEC toplantısı öncesi yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) bugün Viyana’da gerçekleştireceği toplantı ile ilgili belirsizlikler ve ticaret savaşı endişeleri petrol fiyatlarında yönün yukarı çevrilmesine neden oldu.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.36 artışla varil başına 74.04 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.34 artışla 66.42 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları da doların 11 ayın zirvesinden inmesiyle arttı.
- gümüş yüzde 0.36 artışla 16.385 dolardan,
- altın yüzde 0.08 artışla 1,271.5 dolardan,
- bakır yüzde 0.45 artışla 3.034 dolardan,
- platin yüzde 0.12 düşüşle 862.2 dolardan,
- paladyum yüzde 0.35 artışla 948.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 193 liraya, çeyrek altın 315 liraya, Cumhuriyet altını da 1,286 liraya döndü.

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