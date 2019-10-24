Son Dakika
EMTİA PİYASALARI - Petrol geriledi, altın fiyatları yatay
Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından Çarşamba günü yükseldikten sonra, talepte gevşeme olabileceği öngörüleriyle yeni günün başlangıcında geriledi. ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yeni gelişmeler ve Brexit...
EKONOMİ 24.10.2019, 09:39
Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından Çarşamba günü yükseldikten sonra, talepte gevşeme olabileceği öngörüleriyle yeni günün başlangıcında geriledi.
ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yeni gelişmeler ve Brexit konusunda netlik beklenen küresel piyasalarda, altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 17.555 dolardan,
- altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,494.60 dolardan,
- bakır, yüzde 0.30 düşüşle 2.663 dolardan,
- platin, yüzde 0.69 artışla 928.80 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.40 artışla 1,721.50 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,865 liraya yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 60.99 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.59 düşüşle 55.64 dolardan işlem görüyor.
ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yeni gelişmeler ve Brexit konusunda netlik beklenen küresel piyasalarda, altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 17.555 dolardan,
- altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,494.60 dolardan,
- bakır, yüzde 0.30 düşüşle 2.663 dolardan,
- platin, yüzde 0.69 artışla 928.80 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.40 artışla 1,721.50 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,865 liraya yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 60.99 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.59 düşüşle 55.64 dolardan işlem görüyor.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Ekim 2019
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2