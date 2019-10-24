EMTİA PİYASALARI - Petrol geriledi, altın fiyatları yatay

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından Çarşamba günü yükseldikten sonra, talepte gevşeme olabileceği öngörüleriyle yeni günün başlangıcında geriledi.

ABD-Çin ticaret görüşmelerinde yeni gelişmeler ve Brexit konusunda netlik beklenen küresel piyasalarda, altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 17.555 dolardan,

- altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,494.60 dolardan,

- bakır, yüzde 0.30 düşüşle 2.663 dolardan,

- platin, yüzde 0.69 artışla 928.80 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.40 artışla 1,721.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,865 liraya yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 60.99 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.59 düşüşle 55.64 dolardan işlem görüyor.