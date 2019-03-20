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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki düşüş hızı yavaşladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyüme endişelerinin petrol talebi öngörüsünde düşüşe yol açmasıyla dört ayın zirvesinden düşüş hızını yavaşlattı. Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki düşüş hızı yavaşladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyüme endişelerinin petrol talebi öngörüsünde düşüşe yol açmasıyla dört ayın zirvesinden düşüş hızını yavaşlattı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.01 düşüşle 67.6 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.19 düşüşle 58.92 dolardan işlem görüyor.
Paladyum fiyatları, 1,608 dolara kadar yükselerek yeni tarihi rekorunu kırdı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.18 düşüşle 15.345 dolardan,
- altın, yüzde 0.03 düşüşle 1,305.4 dolardan,
- bakır, yüzde 0.03 düşüşle 2.922 dolardan,
- platin, yüzde 0.83 artışla 859.7 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.4 artışla 1,558.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 376 liraya, Cumhuriyet altını da 1,550 liraya döndü.

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