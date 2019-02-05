EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Şubat () – Küresel petrol fiyatları, küresel ekonomideki yavaşlama sebebiyle düştü. Avrupa’da bu hafta açıklanan hizmet sektörü verisindeki büyüme ağır kalırken, bir önceki zayıf imalat verilerine paralel oldu. Diğer bir yandan, çeşitli petrol şirketlerinin beklentilerin üzerindeki gelir açıklamaları da küresel stoklarda artış olabileceğine işaret etti.

Hollanda merkezli Royal Dutch Shell plc gelirleri 2018’in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 23.8 milyar dolara yükselirken, aynı dönemde ABD merkezli Exxon Mobil de kârının yılık bazda yüzde 28.4 düşüşe rağmen beklentilerin üzerine çıkarak 6 milyar dolar, hisse başına fiyatlarının da 1.41 dolar olduğunu duyurdu.

Birleşik Krallık merkezli çokuluslu petrol şirketi BP de tam yıl gelirlerinin 2018’de bir önceki yıla göre neredeyse ikiye katlanarak 12.7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Gelişmelere paralel olarak Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.08 düşüşle 62.43 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.22 düşüşle 54.34 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların güçlenmesinin ardından talebin azalmasıyla toparlanmaya başladı. Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.29 düşüşle 15.84 dolardan,

- altın, yüzde 0.11 düşüşle 1,317.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.82 artışla 2.81 dolardan,

- platin, yüzde 0.15 artışla 824 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.29 artışla 1,334.2 dolardan işlem görüyor.

