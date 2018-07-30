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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artış tedarik endişeleriyle kısıtlı kaldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz () – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğiyle iki haftadır yükselişte olan petrol fiyatlarının artışı yatırımcıların tedarik konusundaki endişeleri etkisiyle kısıtlandı. Türkiye'nin de akaryakıt...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artış tedarik endişeleriyle kısıtlı kaldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Temmuz () – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğiyle iki haftadır yükselişte olan petrol fiyatlarının artışı yatırımcıların tedarik konusundaki endişeleri etkisiyle kısıtlandı.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.36 artışla varil başına 74.56 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.25 artışla 69.55 dolardan işlem görüyor.
Metaller ise Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde durgun.
Gümüş yüzde 0.08 artışla 16.50 dolardan, altın yüzde 0.20 düşüşle 1,220.6 dolardan, bakır yüzde 0.98 düşüşle 2.7745 dolardan, platin yüzde 0.65 düşüşle 826.3 dolardan, paladyum yüzde 0.07 artışla 919.1 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 192 liraya, çeyrek altın 314 liraya, Cumhuriyet altını da 1,274 liraya döndü.

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