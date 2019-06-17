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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları zayıf talep öngörüsüyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran () – Petrol fiyatları, Umman Denizi’nde saldırılan tankerler kaynaklı gerilime rağmen Uluslararası Enerji Ajansı’nın küresel petrol talebinde düşüş öngörmesi, ekonomik yavaşlama endişeri ve ticaret...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları zayıf talep öngörüsüyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran () – Petrol fiyatları, Umman Denizi’nde saldırılan tankerler kaynaklı gerilime rağmen Uluslararası Enerji Ajansı’nın küresel petrol talebinde düşüş öngörmesi, ekonomik yavaşlama endişeri ve ticaret gerginlikleri etkisiyle geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.42 düşüşle 61.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.69 düşüşle 52.15 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Salı günü düzenlenecek para politikası toplantısına odaklanmalarıyla 14 ayın zirvesinden düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.08 artışla 14.815 dolardan,
- altın, yüzde 0.20 düşüşle 1,341.7 dolardan,
- bakır, yüzde 0.44 artışla 2.641 dolardan,
- platin, yüzde 1.12 düşüşle 795.7 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.31 düşüşle 1,457 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 412 liraya, Cumhuriyet altını da 1,705 liraya geriledi.

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