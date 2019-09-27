EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları zayıf talep endişeleri ile düştü

Petrol fiyatları Saudi Aramco saldırısından sonra görülen artıştan, zayıf ekonomik veriler etkisiyle oluşan büyüme endişeleri ve talebe yansıması endişeleriyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.86 düşüşle 62.2 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.5 düşüşle 56.13 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD’deki politik belirsizlikler etkisiyle yatırımcıların güvenli limanlardan dolara dönmeleriyle düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.32 düşüşle 17.855 dolardan,

- altın, yüzde 0.21 düşüşle 1,512 dolardan,

- bakır, yüzde 0.25 artışla 2.584 dolardan,

- platin, yüzde 0.49 düşüşle 931.5 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.24 düşüşle 1,639 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,854 liraya geriledi.