EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 2.0’nin üzerinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Haziran () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarını sürdüreceği beklentilerine karşın, ABD ham petrol stoklarındaki haftalık 4.9 milyon varillik artış etkisiyle yüzde 2.0’nin üzerinde düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.81 düşüşle 61.16 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.22 düşüşle 52.08 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin yükselmesi ve buna paralel olarak artan risk iştahının güvenli liman arayışını desteklemesiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.27 artışla 14.78 dolardan,

- altın, yüzde 0.38 artışla 1,336.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.6 düşüşle 2.2655 dolardan,

- platin, yüzde 0.05 düşüşle 813.9 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.42 artışla 1,395 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 248 liraya, çeyrek altın 405 liraya, Cumhuriyet altını da 1,677 liraya geriledi.