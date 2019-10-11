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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 2.0’lik artış sonrası çekildi

Petrol fiyatları İran’a ait bir petrol tankerinin, Suudi Arabistan’ın Cidde kenti açıklarında  bir füze saldırısı sonrasında hasar gördüğü iddiası etkisiyle yüzde 2.0’nin üzerinde yükseldikten sonra, iddanın resmi kaynaklarca yalanlanması...

EKONOMİ 11.10.2019, 18:20
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 2.0’lik artış sonrası çekildi
Petrol fiyatları İran’a ait bir petrol tankerinin, Suudi Arabistan’ın Cidde kenti açıklarında  bir füze saldırısı sonrasında hasar gördüğü iddiası etkisiyle yüzde 2.0’nin üzerinde yükseldikten sonra, iddanın resmi kaynaklarca yalanlanması üzerine artış hızı azaldı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.84 artışla 60.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.44 artışla 54.32 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki, olumlu hava etkisiyle düştü, paladuyumdaki düşüş yüzde 6.0’ya ulaştı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.95 düşüşle 17.435 dolardan,
- altın, yüzde 1.39 düşüşle 1,480 dolardan,
- bakır, yüzde 0.13 artışla 2.617 dolardan,
- platin, yüzde 1.7 düşüşle 892.5 dolardan ve
- paladyum da yüzde 6.0 düşüşle 1,1669.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 457 liraya, Cumhuriyet altını da 1,889 liraya geriledi.

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