EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 2.0’den çok düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD ham petrol üretiminin 9.9 milyon varil artışla rekor seviye olan 470.6 milyon varile yükselmesiyle yüzde 2.0’den fazla düştü.

Umman Petrol Bakanı Muhammed bin Hamad al-Rumhy, Haziran ayında yapılacak OPEC toplantısının hedefinin üretim kısıntısı anlaşmasını uzatmak olacağını söyledi. Al-Rumhy yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyetleri sona erdirmesi sonrasında global petrol piyasasında arz açığı ya da arz fazlası oluşmasını beklemediğini, Rusya ve Suudi Arabistan'ın piyasada dengeyi sağlamalarının muhtemel olduğunu vurguladı. Al-Rumhy, 70 dolar/varil düzeyinde fiyatın üreticiler ve tüketiciler için uygun olduğunu savundu ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlara, Venezuela ve Libya'daki krizlere bağlı olarak petrol fiyatlarının cari seviyeler dolayında kalmaya devam etmesinin olası olduğunu vurguladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.04 düşüşle 70.1 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 2.77 düşüşle 61.78 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed’in yakın dönemde faizleri düşüreceği beklentilerinin sonlanmasıyla haftanın en düşük düzeyine geriledi. Küresel altın talebi merkez bankaları ve altın destekli borsa yatırım fonlarının (exchange traded fund - ETF) alımlarıyla, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.0 artışla 1,053.3 tona ulaştı. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) bugün yayınladığı rapora göre, geçen yılın aynı çeşreğindeki toplam küresel altın talebi 984.2 ton düzeyindeydi. WGC verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde merkez bankaları 145.5 ton altın satın alarak 2013 yılından bu yana en yüksek ilk çeyrek altın satın almını gerçekleştirdi. ETF'ler de aynı dönemde yüzde 49 artışla 40.3 ton altın satın aldı. Merkez bankaları 2018'in tamamında 651.5 ton alın almışlardı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.94 düşüşle 14.59 dolardan,

- altın, yüzde 1.17 düşüşle 1,269.1 dolardan,

- bakır, yüzde 0.71 düşüşle 2.783 dolardan,

- platin, yüzde 2.47 düşüşle 855.7 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.01 artışla 1,344.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 243 liraya, çeyrek altın 398 liraya, Cumhuriyet altını da 1,645 liraya döndü.