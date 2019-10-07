Son Dakika
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi
Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında yeniden başlayacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentilerle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent...
EKONOMİ 07.10.2019, 18:04
Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında yeniden başlayacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentilerle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.63 artışla 59.32 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.74 artışla 53.73 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Çin’in ABD ile bir ticaret anlaşması yapma konusunda “gönülsüz” olduğunu iddia eden rapor etkisiyle değer kaybetti.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.11 düşüşle 17.605 dolardan,
- altın, yüzde 0.27 düşüşle 1,508.8 dolardan,
- bakır, yüzde 0.88 artışla 2.585 dolardan,
- platin, yüzde 0.32 artışla 887.8 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.78 düşüşle 1,628.6 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 455 liraya, Cumhuriyet altını da 1,884 liraya yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.63 artışla 59.32 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.74 artışla 53.73 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, Çin’in ABD ile bir ticaret anlaşması yapma konusunda “gönülsüz” olduğunu iddia eden rapor etkisiyle değer kaybetti.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.11 düşüşle 17.605 dolardan,
- altın, yüzde 0.27 düşüşle 1,508.8 dolardan,
- bakır, yüzde 0.88 artışla 2.585 dolardan,
- platin, yüzde 0.32 artışla 887.8 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.78 düşüşle 1,628.6 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 455 liraya, Cumhuriyet altını da 1,884 liraya yükseldi.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
|İmsak
|05:36
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2