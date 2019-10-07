EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasında yeniden başlayacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentilerle yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.63 artışla 59.32 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.74 artışla 53.73 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Çin’in ABD ile bir ticaret anlaşması yapma konusunda “gönülsüz” olduğunu iddia eden rapor etkisiyle değer kaybetti.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.11 düşüşle 17.605 dolardan,

- altın, yüzde 0.27 düşüşle 1,508.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.88 artışla 2.585 dolardan,

- platin, yüzde 0.32 artışla 887.8 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.78 düşüşle 1,628.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 455 liraya, Cumhuriyet altını da 1,884 liraya yükseldi.