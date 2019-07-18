EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Temmuz () – Petrol fiyatları, İran’ın petrol kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Hürmüz Körfezi’nde bir gemiye el koyduğunu duyurması ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA) ABD ham petrol stoklarında 3.1 milyon varillik düşüş olduğunu açıklamasına karşın düştü.

Daha önce, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ile Çin arasında, ticaret anlaşmazlıklarını çözümlemek amacıyla bir "yüzyüze görüşme"nin olup olmayacağı konusunda "hala emin olmadığını" söylemesi yatırımcılarda ticaret savaşının devam edeceği endişeleri oluşturdu.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.82 düşüşle 62.5 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.9 düşüşle 55.7 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını gevşeteceği beklentilerinin güçlenmesiyle iki haftanın zirvesinden döndü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.06 artışla 16.14 dolardan,

- altın, yüzde 0.19 düşüşle 1,420.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.18 düşüşle 2.709 dolardan,

- platin, yüzde 0.38 artışla 849.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 2.24 düşüşle 1,508.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya yükselirken, çeyrek altın 425 liraya, Cumhuriyet altını da 1,759 liraya yükseldi.