EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yükselişe geçti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ağustos () – Petrol fiyatları iki gün süren büyük düşüşler sonrasında yeniden yükselişe geçti.

Brent petrol dün yüzde 2.5 ABD hafif petrolü yüzde 1.6 düşmüştü.

ABD’de petrol stokları ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre geçen hafta 3.8 milyon varil arttı.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.58 artışla varil başına 72.81 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.19 artışla 67.79 dolardan işlem görüyor.

Metaller fiyatları da bir önceki seansta görülen düşüşlerden dönerek hafif yükselişe geçti.

Gümüş yüzde 0.17 düşüşle 15.425 dolardan, altın yüzde 0.07 düşüşle 1,226.7 dolardan, bakır yüzde 0.11 artışla 2.7505 dolardan, platin yüzde 0.43 artışla 820.7 dolardan, paladyum yüzde 0.04 düşüşle 912.3 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 196 liraya gerilerken, çeyrek altın 315 liraya, Cumhuriyet altını da 1,292 liraya döndü.