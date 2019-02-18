EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yılın zirvesinden döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Petrol fiyatları, 2019’un en yüksek düzeyine çıktıktan sonra Çin’den gelen araç satışlarının Ocak ayında yüzde 15.8 düştüğünü gösteren veriler etkisiyle hafif geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.42 artışla 66.53 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.63 artışla 55.94 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantılarının bir anlaşmaya yaklaşmasıyla iki haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.24 artışla 15.78 dolardan,

- altın, yüzde 0.31 artışla 1,326.3 dolardan,

- bakır, yüzde 1.04 artışla 2.8275 dolardan,

- platin, yüzde 0.06 artışla 807.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.09 artışla 1,422.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 224 liraya, çeyrek altın 365 liraya, Cumhuriyet altını da 1,498 liraya döndü.