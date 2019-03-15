EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yılın en yüksek düzeyinden çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () – Petrol fiyatları, Venezuela ve İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarındaki artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarının yılın ilk çeyreğinde küresel petrol tedariğinde bir açığa sebep olacağı endişeleriyle yılın en yüksek düzeyinden çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.92 düşüşle 66.61 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.72 düşüşle 58.19 dolardan işlem görüyor.

Rusya’nın geçici olarak değerli metal hurdaları ihracatını geçici olarak durduracağı haberleri etkisiyle paladyum fiyatları yeni rekor düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.28 artışla 15.365 dolardan,

- altın, yüzde 0.76 artışla 1,305 dolardan,

- bakır, yüzde 0.62 artışla 2.9095 dolardan,

- platin, yüzde 0.65 artışla 832.5 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.06 artışla 1,515.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 374 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya döndü.