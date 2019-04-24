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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yeterli düzeyde stok etkisiyle geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD'nin İran'dan petrol ithalatına yönelik yaptırımlarına rağmen, stokların yeterli düzeyde olması sebebiyle Çarşamba günü görülen hızlı tımanıştan döndü. Gelişmelerin...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yeterli düzeyde stok etkisiyle geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD'nin İran'dan petrol ithalatına yönelik yaptırımlarına rağmen, stokların yeterli düzeyde olması sebebiyle Çarşamba günü görülen hızlı tımanıştan döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.42 düşse de 74 doların üzerindeki düzeyini koruyarak 74.2 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.47 düşüşle 65.99 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yatırımcıların güçlü kazanç verileri sonrasında  yatırımcıların ABD piyasalarına yönelmesi etkisiyle dört ayın en düşük düzeyinde.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.28 düşüşle 14.75 dolardan,
- altın, yüzde 0.12 düşüşle 1,271.5 dolardan,
- bakır, yüzde 0.03 düşüşle 2.892 dolardan,
- platin, yüzde 0.36 düşüşle 890.6 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.31 düşüşle 1,371.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 239 liraya, çeyrek altın 392 liraya, Cumhuriyet altını da 1,621 liraya döndü.

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