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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yavaşlama endişeleriyle baskılandı
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarını sertleştirmesi ve Brexit belirsizlikleri etkisiyle yükseldi ancak küresel ekonomik yavaşlama endişeleri fiyatları 59 dolar düzeyinde baskıladı. Gelişmeler...
EKONOMİ 16.10.2019, 17:34
Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarını sertleştirmesi ve Brexit belirsizlikleri etkisiyle yükseldi ancak küresel ekonomik yavaşlama endişeleri fiyatları 59 dolar düzeyinde baskıladı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.32 artışla 58.93 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.4 artışla 53.02 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yüzde 1.0 civarı düştükten sonra Brexit belirsizlikleri etkisiyle yeniden yükselişe geçerken, paladyum fiyatları tedarik eksikleri etkisiyle yüzde 2.0’nin üzerinde yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.37 düşüşle 17.32 dolardan,
- altın, yüzde 0.27 artışla 1,487.5 dolardan,
- bakır, yüzde 1.15 düşüşle 2.584 dolardan,
- platin, yüzde 0.38 düşüşle 885.8 dolardan ve
- paladyum yüzde 2.61 artışla 1,740.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 281 liraya, çeyrek altın 460 liraya, Cumhuriyet altını da 1,902 liraya geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.32 artışla 58.93 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.4 artışla 53.02 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yüzde 1.0 civarı düştükten sonra Brexit belirsizlikleri etkisiyle yeniden yükselişe geçerken, paladyum fiyatları tedarik eksikleri etkisiyle yüzde 2.0’nin üzerinde yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.37 düşüşle 17.32 dolardan,
- altın, yüzde 0.27 artışla 1,487.5 dolardan,
- bakır, yüzde 1.15 düşüşle 2.584 dolardan,
- platin, yüzde 0.38 düşüşle 885.8 dolardan ve
- paladyum yüzde 2.61 artışla 1,740.9 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 281 liraya, çeyrek altın 460 liraya, Cumhuriyet altını da 1,902 liraya geriledi.
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