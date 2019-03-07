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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yaptırımlar ve üretim kısıntılarıyla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart () – Petrol fiyatları, ABD’nin İran ve Venezuela yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle yükselirken, artan ABD stokları kazanımı sınırladı. Gelişmelerin...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yaptırımlar ve üretim kısıntılarıyla düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mart () – Petrol fiyatları, ABD’nin İran ve Venezuela yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle yükselirken, artan ABD stokları kazanımı sınırladı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.32 artışla 66.2 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.11 artışla 56.28 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “Bej Kitap” raporu ve ABD’den gelen güçlü istihdam verisi sonrasında geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.07 düşüşle 15.07 dolardan,
- altın, yüzde 0.2 düşüşle 1,285 dolardan,
- bakır, yüzde 0.4 düşüşle 2.914 dolardan,
- platin, yüzde 0.01 düşüşle 8828.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.11 artışla 1,488 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 224 liraya, çeyrek altın 366 liraya, Cumhuriyet altını da 1,511 liraya döndü.

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