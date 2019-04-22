EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yaptırım haberleriyle yüzde 2.0’nin üstünde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle 74 doların üzerini gördükten sonra gelen çeşitli açıklamalar etkisiyle 74 doların hafif altına döndü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.77 artışla 73.96 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 2.48 artışla 65.59 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, petrol fiyatlarında görülen artışın desteğiyle dört ayın en düşük düzeyinden yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.2 artışla 14.975 dolardan,

- altın, yüzde 0.09 artışla 1,277.1 dolardan,

- bakır, yüzde 0.6 düşüşle 2.904 dolardan,

- platin, yüzde 0.1 artışla 904.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.53 artışla 1,389.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 239 liraya, çeyrek altın 391 liraya, Cumhuriyet altını da 1,617 liraya döndü.