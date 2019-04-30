EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Venezuela ve OPEC ile yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Nisan () – Petrol fiyatları, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının doğuracağı tedarik açığını telafi etme sözü veren Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkere Örgütü’nün (OPEC) Haziran ayında tamamlanması planlanan üretim kısıntılarını daha ileri bir tarihe erteleme olasılığı ve Venezuela’da yaşanan darbe girişimi etkisiyle yükseldi..

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.04 artışla 72.79 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.54 artışla 63.89 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, paladyum fiyatlarında görülen yüzde 6.5’lik keskin düşüş sonrasında, Çin’den gelen zayıf verilerin küresel ekonominin sağlığı konusunda uyandırdığı endişeler etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.02 düşüşle 14.93 dolardan,

- altın, yüzde 0.13 artışla 1,283 dolardan,

- bakır, yüzde 0.19 düşüşle 2.9005 dolardan,

- platin, yüzde 1.11 artışla 890.7 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.48 artışla 1,368.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 245 liraya, çeyrek altın 401 liraya, Cumhuriyet altını da 1,662 liraya döndü.