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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları üretim kısıtlaması ve yaptırımlarla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları ve ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar etkisiyle yükseldi. Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları üretim kısıtlaması ve yaptırımlarla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları ve ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar etkisiyle yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.84 artışla 62.15 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.27 artışla 52.78 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel ekonomik yavaşlamayı daha kötü hale getirebileceği endişeleriyle istikrarını korurken, doların güçlenmesiyle üç hafta sonra ilk kez haftalık değer kaybı gördü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.68 artışla 15.82 dolardan,
- altın, yüzde 0.25 artışla 1,317.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.19 düşüşle 2.823 dolardan,
- platin, yüzde 0.38 artışla 800.3 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.61 artışla 1,366.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü.

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