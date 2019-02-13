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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları üretim kısıtlaması ve stok azalmasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Şubat () – Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın petrol ihracatında kısıtlamaya gideceğini duyurması ve ABD stoklarının azalmasıyla yükseldi. Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları üretim kısıtlaması ve stok azalmasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Şubat () – Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın petrol ihracatında kısıtlamaya gideceğini duyurması ve ABD stoklarının azalmasıyla yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.3 artışla 63.23 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.02 artışla 53.64 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, doların iki ayın zirvesinden gerilemesi ve yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları öncesinde yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.03 düşüşle 15.685 dolardan,
- altın, yüzde 0.02 artışla 1,314.3 dolardan,
- bakır, yüzde 0.14 artışla 2.776 dolardan,
- platin, yüzde 0.32 artışla 792.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.57 artışla 1,383.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 362 liraya, Cumhuriyet altını da 1,492 liraya döndü.

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