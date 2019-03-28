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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Trump’ın çağrısı sonrasında düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () – Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) üretim kısıntılarını, petrol fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, gevşetme çağrısı...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Trump’ın çağrısı sonrasında düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () – Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) üretim kısıntılarını, petrol fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, gevşetme çağrısı ve ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA), 22 Mart haftasında ABD ham petrol stoklarının 2.8 milyon varil artışla 442.3 milyon varile yükseldiğini açıklaması etkisiyle düştü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.83 düşüşle 67.27 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.77 düşüşle 58.94 dolardan işlem görüyor.
Paladyum fiyatları, geçen hafta tüm zamanların en yüksek değeri olan 1,620.52 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 5.0’ten fazla değer kaybederek altı haftanın en düşük düzeyine geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.69 düşüşle 15.045 dolardan,
- altın, yüzde 1.48 düşüşle 1,297.4 dolardan,
- bakır, yüzde 0.38 artışla 2.874 dolardan,
- platin, yüzde 1.86 düşüşle 846.2 dolardan ve
- paladyum da yüzde 5.99 düşüşle 1,336.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,566 liraya döndü.

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