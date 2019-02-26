EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Trump'ın OPEC eleştirileri sonrası düşüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Şubat () – Petrol fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlama amacıyla uyguladığı üretim kısıntılarını eleştirmesiyle başlayan düşüş sürüyor.

Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolü, düne göre yüzde 2.89 düşüşle 64.63 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.32 düşüşle 55.27 dolardan işlem görüyor.

Palladyum fiyatları yüzde 1.56’lık artışla yeni tarihi rekoru olan 1,520.2 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.19 artışla 15.85 dolardan,

- altın, yüzde 0.08 artışla 1,330.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.12 düşüşle 2.9415 dolardan,

- platin, yüzde 0.91 artışla 861.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.56 artışla 1,520.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,527 liraya döndü.