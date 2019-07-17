EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları toparlanıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Temmuz () – Petrol fiyatları, ABD ham petol stoklarındaki düşüşün etkisiyle Pazartesi günü görülen kayıpları geri kazanırken, stoklardaki azalmanın beklentilerin altında kalması yükselişi sınırladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.93 artışla 64.95 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.61 artışla 57.97 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) doların “fazla değerlenmiş” olduğu yorumu sonrasında, hafif yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.13 artışla 15.855 dolardan,

- altın, yüzde 0.04 artışla 1,411.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.33 düşüşle 2.691 dolardan,

- platin, yüzde 0.09 artışla 847.7 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.5 artışla 1,539 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 258 liraya yükselirken, çeyrek altın 423 liraya, Cumhuriyet altını da 1,749 lirada sabit kaldı.