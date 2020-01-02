EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticari iyimserlikle yükseldi
Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak () - ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin azalmasına paralel olarak talep endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları yeni yılın ilk işlem gününde yükseldi. Petrol piyasalarında ayrıca, Orta Doğu’daki...
Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak () - ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin azalmasına paralel olarak talep endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları yeni yılın ilk işlem gününde yükseldi.
Petrol piyasalarında ayrıca, Orta Doğu’daki gerilimler tedarike yönelik endişeleri yükseltti.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 artışla varil başına 66.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.16 artışla 61.16 dolardan işlem görüyor.
ABD ekonomisindeki güçlü seyrin sona erebileceği endişeleri ve doların yeni yıl öncesi son altı ayın en düşük düzeyini görmesiyle altın fiyatları karışık seyretti.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 17.92 dolardan,
- altın, yüzde 0.03 düşüşle 1,522.40 dolardan,
- bakır, yüzde 0.91 artışla 2.8225 dolardan,
- platin, yüzde 0.38 düşüşle 974.10 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.25 artışla 1,914 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 290 liraya, çeyrek altın 475 liraya, Cumhuriyet altını da 1,966 liraya geriledi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10