EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticari iyimserlikle yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak () - ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin azalmasına paralel olarak talep endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları yeni yılın ilk işlem gününde yükseldi.

Petrol piyasalarında ayrıca, Orta Doğu’daki gerilimler tedarike yönelik endişeleri yükseltti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 artışla varil başına 66.19 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.16 artışla 61.16 dolardan işlem görüyor.

ABD ekonomisindeki güçlü seyrin sona erebileceği endişeleri ve doların yeni yıl öncesi son altı ayın en düşük düzeyini görmesiyle altın fiyatları karışık seyretti.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.01 düşüşle 17.92 dolardan,

- altın, yüzde 0.03 düşüşle 1,522.40 dolardan,

- bakır, yüzde 0.91 artışla 2.8225 dolardan,

- platin, yüzde 0.38 düşüşle 974.10 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.25 artışla 1,914 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 290 liraya, çeyrek altın 475 liraya, Cumhuriyet altını da 1,966 liraya geriledi.