EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret umutlarıyla 61 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Eylül () –Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının sonlanacağı umutlarının etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.16 artışla 61.05 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.2 artışla 56.41 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD’Den gelen güçlü ekonomik veriler,n güvenli limanlara sığınma ihtiyacını azaltmasıyla düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.77 düşüşle 18.475 dolardan,

- altın, yüzde 0.65 düşüşle 1,515.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.629 dolardan,

- platin, yüzde 2.68 düşüşle 937.9 dolardan ve

- paladyum yüzde 1.13 düşüşle 1,543.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 441 liraya, Cumhuriyet altını da 1,822 liraya geriledi.