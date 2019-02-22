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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret umutlarıyla 2019’un en yükseğinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkileriyle yükselirken, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağı umutlarının yükselişi...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret umutlarıyla 2019’un en yükseğinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkileriyle yükselirken, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağı umutlarının yükselişi desteklemesiyle, 2019 yılının en yüksek düzeyine ulaştı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.73 artışla 67.56 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.4 artışla 57.76 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD’den gelen zayıf verilerin büyüme yavaşlamasına işaret etmesiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.34 artışla 15.855 dolardan,
- altın, yüzde 0.22 artışla 1,330.8 dolardan,
- bakır, yüzde 1.38 artışla 2.937 dolardan,
- platin, yüzde 0.88 artışla 833.6 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.13 artışla 1,447 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,523 liraya döndü.

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