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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret gelişmeleri etkisiyle hafif geriledi
Petrol ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yapılacak ticaret anlaşmasının beklenenden önce imzalanabileceğini duyurması etkisiyle hafif geriledi. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan...
EKONOMİ 26.09.2019, 09:16
Petrol ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yapılacak ticaret anlaşmasının beklenenden önce imzalanabileceğini duyurması etkisiyle hafif geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.1 düşüşle 62.33 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.07 düşüşle 58.45 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama ve Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle yükseldikten sonra, ABD’deki politik belirsizlikler etkisiyle iki haftanın zirvesinden çekildi..
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.27 düşüşle 18.025 dolardan,
- altın, yüzde 0.19 artışla 1,515.3 dolardan,
- bakır, yüzde 0.19 düşüşle 2.607 dolardan,
- platin, yüzde 0.23 artışla 930 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.39 artışla 1,618.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya, Cumhuriyet altını da 1,864 liraya yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.1 düşüşle 62.33 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.07 düşüşle 58.45 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama ve Orta Doğu gerginlikleri etkisiyle yükseldikten sonra, ABD’deki politik belirsizlikler etkisiyle iki haftanın zirvesinden çekildi..
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.27 düşüşle 18.025 dolardan,
- altın, yüzde 0.19 artışla 1,515.3 dolardan,
- bakır, yüzde 0.19 düşüşle 2.607 dolardan,
- platin, yüzde 0.23 artışla 930 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.39 artışla 1,618.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya, Cumhuriyet altını da 1,864 liraya yükseldi.
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