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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret anlaşması beklentisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin bir ticaret anlaşması ile sonlanacağı beklentileri ve ABD ham petrol stoklarında görülen haftalık 812 bin varillik düşüş etkisiyle...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret anlaşması beklentisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Haziran () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin bir ticaret anlaşması ile sonlanacağı beklentileri ve ABD ham petrol stoklarında görülen haftalık 812 bin varillik düşüş etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü 62.48 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.66 düşüşle 61.73 dolardan, ABD hafif petrolü 54.08 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.61 düşüşle 53.57 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin yakın zamanda bir anlaşma ile sonlanacağı beklentileri etkisiyle düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.25 düşüşle 14.955 dolardan,
- altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,348.4 dolardan,
- bakır, yüzde 0.33 düşüşle 2.694 dolardan,
- platin, yüzde 0.1 artışla 802.8 dolardan ve
- paladyum da yüzde 1.3 artışla 1,492.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 412 liraya, Cumhuriyet altını da 1,703 liraya geriledi.

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