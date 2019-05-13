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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları tedarik kaygılarıyla yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin ticari gerginliklerin ardından Orta Doğu’da tedarik kaygılarının artmasıyla yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 200 milyar dolarlık Çin ürünü üzerinde uygulanacağını...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları tedarik kaygılarıyla yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin ticari gerginliklerin ardından Orta Doğu’da tedarik kaygılarının artmasıyla yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 200 milyar dolarlık Çin ürünü üzerinde uygulanacağını söylediği yüzde 25’lik ek gümrük vergileri, Cuma günü devreye girmişti. Söz konusu uygulamanın ardından Çin’den yapılan açıklamada 60 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yüzde 25’e yükseleceği duyuruldu.
Orta Doğu’da da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde iki Suudi Arabistan tankerine düzenlenen saldırının küresel petrol tedarikinin güvenliğine zarar verdiğini açıkladı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.12 artışla 72.12 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.90 artışla 62.83 dolardan işlem görüyor.
Altın ve diğer değerli metal fiyatları, ABD-Çin gerilimleri sebebiyle yuanın dolar karşısında değer kaybetmesiyle, "güvenli liman" altın yükselirken, endüstriyel değere sahip metaller platin, metal ve gümüş düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.14 düşüşle 14.77 dolardan,
- altın, yüzde 0.80 artışla 1,296.8 dolardan,
- bakır, yüzde 1.96 düşüşle 2.72 dolardan,
- platin, yüzde 0.69 düşüşle 859.6 dolardan ve
- paladyum da yüzde 2.36 düşüşle 1,318.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 254 liraya, çeyrek altın 415 liraya, Cumhuriyet altını da 1,717 lira düzeyinde.

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