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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları tedarik endişeleriyle yükseldi
Petrol fiyatları, tedarik endişeleri ve sanayi ürünlerinde görülen değer artışı etkisiyle yükselişe devam etti. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.87...
EKONOMİ 08.10.2019, 09:58
Petrol fiyatları, tedarik endişeleri ve sanayi ürünlerinde görülen değer artışı etkisiyle yükselişe devam etti.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.87 artışla 58.85 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.87 artışla 53.21 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, güçlenen dolar ve hisse senetleri yanında ABD ve Çin arasında gerçekleşecek ticaret görüşmeleri öncesinde düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.93 düşüşle 17.38 dolardan,
- altın, yüzde 0.66 düşüşle 1,464.4 dolardan,
- bakır, yüzde 0.78 artışla 2.597 dolardan,
- platin, yüzde 0.14 düşüşle 887.1 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.29 düşüşle 1,641.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 455 liraya, Cumhuriyet altını da 1,884 liraya geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.87 artışla 58.85 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.87 artışla 53.21 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, güçlenen dolar ve hisse senetleri yanında ABD ve Çin arasında gerçekleşecek ticaret görüşmeleri öncesinde düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.93 düşüşle 17.38 dolardan,
- altın, yüzde 0.66 düşüşle 1,464.4 dolardan,
- bakır, yüzde 0.78 artışla 2.597 dolardan,
- platin, yüzde 0.14 düşüşle 887.1 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.29 düşüşle 1,641.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 278 liraya, çeyrek altın 455 liraya, Cumhuriyet altını da 1,884 liraya geriledi.
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