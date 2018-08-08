EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları tedarik endişeleriyle görülen artış sonrası hafif düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ağustos () – ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yeniden başlamasıyla doğan tedarik endişeleri etkisiyle petrol fiyatları dün görülen artış sonrası hafif geriledi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.27 düşüşle varil başına 74.45 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.51 düşüşle 68.82 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları ise küresel gelişmeler etkisiyle hafif düştü.

Gümüş yüzde 0.08 düşüşle 15.36 dolardan, altın yüzde 0.03 artışla 1,218.7 dolardan, bakır yüzde 0.38 düşüşle 2.7415 dolardan, platin yüzde 0.38 düşüşle 828.2 dolardan, paladyum yüzde 0.55 düşüşle 897.9 dolardan işlem gördü.

İç piyasada gram altın fiyatı 206 liraya, çeyrek altın 337 liraya, Cumhuriyet altını da 1,370 liraya döndü.