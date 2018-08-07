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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları tedarik endişeleriyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ağustos () – ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yeniden başlamasıyla doğan tedarik endişeleri etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları tedarik endişeleriyle arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ağustos () – ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların yeniden başlamasıyla doğan tedarik endişeleri etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.21 artışla varil başına 74.64 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.57 artışla 69.43 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları 1,200 dolar eşiğine yaklaştıktan sonra yükselişe geçti.
Gümüş yüzde 0.44 artışla 15.415 dolardan, altın yüzde 0.22 artışla 1,220.4 dolardan, bakır yüzde 1.12 artışla 2.762 dolardan, platin yüzde 1.19 artışla 836.1 dolardan, paladyum yüzde 0.77 artışla 910.6 dolardan işlem gördü.
İç piyasada gram altın fiyatı 206 liraya, çeyrek altın 337 liraya, Cumhuriyet altını da 1,370 liraya döndü.

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