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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları tedarik endişelerinin hafiflemesiyle istikrarlı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Temmuz () – Petrol fiyatları, Barry Kasırgası’nın Meksika Körfezi’nden geçmesiyle üretimin devam etmesi ve ABD kaya petrolü üretimindeki artışın Orta Doğu gerginliklerine karşı koymasıyla istikrarlı. Gelişmeler...

EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları tedarik endişelerinin hafiflemesiyle istikrarlı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Temmuz () – Petrol fiyatları, Barry Kasırgası’nın Meksika Körfezi’nden geçmesiyle üretimin devam etmesi ve ABD kaya petrolü üretimindeki artışın Orta Doğu gerginliklerine karşı koymasıyla istikrarlı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.57 artışla 66.86 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.54 artışla 59.9 dolardan işlem görüyor.
Gümüş fiyatları yüzde 1.89 artışla 15.695 dolara ulaşarak 28 Şubat tarihinden bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.
Altın fiyatları, ABD’den gelen perakende satış verilerinin beklenti üstünde açıklanmasının üçüncü çeyrekte tüketici harcamalarında görülen düşüş endişelerini hafifletmesiyle istikrarlı, gümüş fiyatları yüzde 1.89 artışla 15.695 dolara yükselerek 28 Şubat’tan bu yana en yüksek düzeyinde.
- gümüş, yüzde 1.89 artışla 15.695 dolardan,
- altın, yüzde 0.14 düşüşle 1,411.5 dolardan,
- bakır, yüzde 0.65 artışla 2.7285 dolardan,
- platin, yüzde 0.82 artışla 852.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.99 düşüşle 1,547.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 258 liraya yükselirken, çeyrek altın 423 liraya, Cumhuriyet altını da 1,750 liraya geriledi.

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