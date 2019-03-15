EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları tedarik açığı endişesiyle yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () – Petrol fiyatları, Venezuela ve İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar ve ABD stoklarındaki azalış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarının yılın ilk çeyreğinde küresel petrol tedariğinde bir açığa sebep olacağı endişeleriyle yılın en yüksek düzeyine yükseldikten sonra hız kesti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.07 düşüşle 67.28 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.03 düşüşle 58.63 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların küresel ekonomik yavaşlama endişesiyle güvenli liman arayışları etkisiyle Perşembe gününün keskin düşüşünden toparlandı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.95 artışla 15.315 dolardan,

- altın, yüzde 0.34 artışla 1,299.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.45 artışla 2.9045 dolardan,

- platin, yüzde 0.33 artışla 829.8 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.16 artışla 1,517 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 373 liraya, Cumhuriyet altını da 1,534 liraya döndü.