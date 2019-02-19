EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamalarıyla 2019 zirvesi düzeylerine yaklaştıktan sonra küresel ekonomik yavaşlamanın talebi azaltacağı endişeleriyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolü, yüzde 1.08 düşüşle 65.78 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.25 düşüşle 55.45 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların tüketici fiyatları baskısından korunma çabalarının ardından 2018 yılı 24 Nisan’daki düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.27 artışla 15.78 dolardan,

- altın, yüzde 1.0 artışla 1,335.4 dolardan,

- bakır, yüzde 1.11 artışla 2.8295 dolardan,

- platin, yüzde 0.94 artışla 814.5 dolardan ve

- paladyum da yüzde 2.54 artışla 1,443 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,527 liraya döndü.