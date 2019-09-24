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EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü
Petrol fiyatları yatırımcıların odağının Saudi Aramco’nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısından talep endişelerine dönmesiyle düştü. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan...
EKONOMİ 24.09.2019, 09:09
Petrol fiyatları yatırımcıların odağının Saudi Aramco’nun petrol tesislerine yapılan drone saldırısından talep endişelerine dönmesiyle düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 64.41 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 düşüşle 58.36 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama ve Orta Dou gerginlikleri etkisiyle iki haftanın zirvesine yakın seyrini korurken, ticaret görüşmeleri belirsizlikleri artışı baskılıyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.25 düşüşle 18.665 dolardan,
- altın, yüzde 0.19 düşüşle 1,528.5 dolardan,
- bakır, yüzde 0.33 artışla 2.62 dolardan,
- platin, yüzde 0.09 artışla 954.8 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.3 artışla 1,630.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,886 liraya yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 64.41 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 düşüşle 58.36 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama ve Orta Dou gerginlikleri etkisiyle iki haftanın zirvesine yakın seyrini korurken, ticaret görüşmeleri belirsizlikleri artışı baskılıyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.25 düşüşle 18.665 dolardan,
- altın, yüzde 0.19 düşüşle 1,528.5 dolardan,
- bakır, yüzde 0.33 artışla 2.62 dolardan,
- platin, yüzde 0.09 artışla 954.8 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.3 artışla 1,630.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,886 liraya yükseldi.
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